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«Верните евреев в Россию, верните России евреев!»: Садальский стихом Евтушенко высмеял Пугачеву с мужем

Примадонна отечественной эстрады и телеведущий Максим Галкин уже второй месяц находятся в Израиле.

«Верните евреев в Россию, верните России евреев!»: Садальский стихом Евтушенко высмеял Пугачеву с мужем
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» высмеял отъезд из страны певицы Аллы Пугачевой и ее мужа телеведущего и юмориста Максима Галкина.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Он разместил стихотворение поэта Евгения Евтушенко, в котором, в частности, есть такие строчки: «Проявите усилье, немедля, как можно скорее. Верните евреев в Россию, верните России евреев!»

Под стихотворением Станислав Садальский разместил снимок, на котором можно увидеть Аллу Пугачеву, Максима Галкина, а также Кристину Орбакайте с мужем.

Стоит заметить, что Алла Пугачева и Максим Галкин уже второй месяц находятся в Израиле. В Россию возвращаться они не торопятся. А вот Кристина Орбакайте дает концерты в разных городах России. Ее муж бизнесмен Михаил Земцов находится в США.

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Тэги

Алла ПугачеваЕвгений ЕвтушенкоИзраильМаксим ГалкинСтанислав Садальский