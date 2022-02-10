Нарядные и счастливые: Орбакайте и Земцов сводили подросшую дочку на бродвейский мюзикл

Певица вернулась в Нью-Йорк после отпуска. Она устроила насыщенный вечер себе и родным.

Кристина Орбакайте с малых лет привыкла быть в центре внимания. Она часто выступает на большой сцене и даже играет в кино. В прошлом году дочка Аллы Пугачевой отметила свое 50-летие. Она провела время с родными и даже устроила вечеринку. Весь год артистка не пропускала громкие мероприятия, гастролировала и снималась в разных проектах. А вот теперь она наслаждается отдыхом.

В январе Орбакайте с семьей провела время в Майами, где отпраздновала день рождения мужа Михаила Земцова. Примечательно, что даже сын Никита Пресняков от прошлых отношений приезжал к ней с женой.

А вот потом супруги устроили путешествие по Колумбии. Лишь накануне они вернулись в Нью-Йорк. Примечательно, что Кристина решила сводить дочку Клавдию, которая учится в США, на бродвейский мюзикл, посвященный Майклу Джексону.

В зале артистка сидела с дочкой и мужем. Они купили брошюрку и весь вечер наслаждались танцами и знаменитыми песнями поп-короля. Клавдия оделась в черное, как мама. А вот после спектакля Земцов заснял их на знаменитой улице. Внучка Аллы Пугачевой была в глянцевом пуховике-дутике, а вот Орбакайте нарядилась в экошубу с цветным мехом.

«Потрясающий вечер на Бродвее! Мюзикл „MJ“ — о жизни и творчестве любимого и незабываемого Майкла Джексона. Нахлынуло столько воспоминаний, с каждой его песней что-нибудь непременно связано. Клавочка так увлеклась, что мы решили пересмотреть все его клипы и выступления! Аплодисменты и благодарность всей команде создателей этого шедевра», — заявила звезда.

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