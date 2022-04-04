Решила добить Пугачеву? Невестка Орбакайте появилась на публике в фартучке горничной и гольфах

Никита Пресняков и Алена Краснова появились на вечеринке в стиле аниме в необычных образах. Особенно бросался в глаза стайл невестки Кристины Орбакайте.

Жена музыканта примерила мини-платье с пышной юбочкой, гольфы, фартучек и головной убор в стиле горничной. Вместо привычных белых длинных локонов на голове у Алены Красновой оказался розовый парик с каре и густой челкой.

Интересно, а как бы к такому луку отнеслась Алла Пугачева, которой сейчас в Израиле не так уж сладко? Народную артистку не оставляют в покое хейтеры, обвиняя в «побеге». Кроме того, недавно стало известно, что ее дочь Кристина Орбакайте отменила туры в этой стране без объяснения причин.

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