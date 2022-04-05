Снова в деле: Валерий Меладзе выступил на закрытом корпоративе в Санкт-Петербурге

Певец ранее не раз негативно отзывался о России.

В телеграм-канале «Admin.anshlak» появилась фотография музыканта Валерия Меладзе, который выступил на одном из закрытых корпоративов в Санкт-Петербурге.

Надпись под снимком гласит: «Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но как вы понимаете, не от всей души».

Напомним, что Валерий Меладзе уже не раз позволял себе негативные высказывания о России. В частности, он был недоволен тем, что происходит на Украине.

После его высказываний начались отмены выступлений музыканта по всей России. Судя по всему, на закрытых вечеринках в нашей стране певец продолжит выступать, как и раньше.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.