НОВОСТИ

«Украина прими самые искренние соболезнования»: Киркоров скорбит о погибших в Тегеране

Певец выложил трогательный пост в своем Instagram.

«Украина прими самые искренние соболезнования»: Киркоров скорбит о погибших в Тегеране
Филипп Киркоров. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

8 января произошла ужасная авиакатастрофа в Тегеране. Украинский лайнер Boeing 737 спустя всего две минуты после вылета потерпел крушение с 176 людьми на борту, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Огонь был настолько силен, что спасатели просто не смогли подобраться к месту трагедии.

Певец Филипп Киркоров выразил соболезнование родным и близким погибших в своем личном аккаунте в Instagram.

«На борту находилось не меньше 170 человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Неужели именно так должен был начаться год…? Почему? За что? Бедные люди… Украина прими самые искренние соболезнования…» — написал певец на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что экстренные службы Ирана продолжают свою работу на месте трагедии, а президент Украины Владимир Зеленский срочно возвращается в Киев.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

авиакатастрофакрушение самолета в ТегеранеТегеранФилипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Украина прими самые искренние соболезнования»: Киркоров скорбит о погибших в Тегеране
Интересно?
Поделись с друзьями: