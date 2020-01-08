«Украина прими самые искренние соболезнования»: Киркоров скорбит о погибших в Тегеране

8 января произошла ужасная авиакатастрофа в Тегеране. Украинский лайнер Boeing 737 спустя всего две минуты после вылета потерпел крушение с 176 людьми на борту, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Огонь был настолько силен, что спасатели просто не смогли подобраться к месту трагедии.

Певец Филипп Киркоров выразил соболезнование родным и близким погибших в своем личном аккаунте в Instagram.

«На борту находилось не меньше 170 человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Неужели именно так должен был начаться год…? Почему? За что? Бедные люди… Украина прими самые искренние соболезнования…» — написал певец на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что экстренные службы Ирана продолжают свою работу на месте трагедии, а президент Украины Владимир Зеленский срочно возвращается в Киев.