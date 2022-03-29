«Хотела бы большой райдер — другие песни пела. Не менее успешные, чем у Меладзе»: Кормухина – о певце

По словам исполнительницы, она – независимый человек.

Певица Ольга Кормухина в беседе с Teleprogramma.pro высказалась о музыканте Валерии Меладзе, а также о райдере музыканта, который недавно появился в соцсетях.

«Ребята собираются работать дальше и предлагают это все русским олигархам. Мне вообще хочется узнать – а русские олигархи они вообще русские?» Ольга Кормухина

Как отметила певица, она – независимый человек.

«Если бы я хотела иметь большие райдеры, то я, наверное, другие песни пела. Не менее успешные, чем у Меладзе. Но я про другое на этой земле», — заметила Ольга Кормухина.

Ранее прошла информация, что Валерий Меладзе всегда готов выступить перед российскими олигархами, как, впрочем, и перед обычными зрителями. Также в Сети был опубликован райдер музыканта. В нем очень много интересных деталей.

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