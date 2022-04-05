«Каждую неделю я буду проводить прямые эфиры»: Елена Малышева возвращается к работе

По словам телеведущей, она будет отвечать на вопросы своих подписчиков.

Телеведущая Елена Малышева в «Телеграм» через свою помощницу Валерию сообщила, что возвращается к активной рабочей деятельности. Она будет появляться во всех социальных сетях – «Телеграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и YouTube.

По словам Елены Малышевой, для зарубежных подписчиков будет работать соцсеть, которая не так давно была заблокирована в России. При этом Малышева заметила, что пока точно не понимает, как будет отвечать на все вопросы. Она боится просто физически не успеть, поэтому комментарии пока везде отключила.

«Каждую неделю я буду проводить прямые эфиры одна или с врачами по разным темам. И именно в прямых эфирах я буду отвечать на ваши вопросы. Так что мы снова будем вместе. Всем вам я желаю здоровья. Потому что ничего важнее в жизни нет». Елена Малышева

Ранее в СМИ проходила информация, что Елена Малышева уехала в США к внукам. Позже стало известно, что телеведущая в Москве. Правда, ее программа «Жить здорово!» раньше сентября в эфире не появится.

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