Отдых с детьми: Кети Топурия в наряде с эффектом стройности щегольнула в Дубае

Кети Топурия является популярной певицей. Она уже много лет выступает в составе группы «А’Студио». Артистка стала знаменита благодаря необычному тембру голоса.

Она также любит выглядеть стильно, поэтому чаще всего облачается в наряды, сшитые специально для нее. Кети также стала счастливой мамой. Она воспитывает дочку Оливию от первого брака А не так давно ее сыну Адаму исполнился один год.

Топурия живет в браке с дипломатом Львом Деньговым. Они любят путешествовать. Но еще недавно певица делилась кадрами с гастролей, а на днях она оказалась в Дубае. Артистка устроила себе неожиданный отпуск.

На новых кадрах она позировала в платье на запах цвета хаки. В руках у нее была дорогостоящая сумка. Кети покрасовалась в торговом центре. После того, как в Москве ряд люксовых брендов закрыли свои бутики, звезды стали закупать вещи за границей.

Оказалось, что дети отдыхают вместе с певицей. Она запечатлела сына и дочку на пляже. Оливия была в платье в цветочек. Как долго артистка будет находится на курорте, пока неизвестно. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что Кети очень стильная. Добавим, что такие наряды на запах стройнят и хорошо маскируют живот.

«Какая красивая», «Наша стиляга», «Уже загорела», «Как вы быстро перемещаетесь», «Ой, какая», «Просто самая красивая мамочка», «Кети, вы обворожительны», — стали писать пользователи Сети.

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