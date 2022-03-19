Кети Топурия в мини-платье и сверкающих туфлях-чулках появилась на «Формуле-1» в Бахрейне

Кети Топурия является одной из самых популярных певиц. Уже больше 15 лет она является солисткой группы «А’Студио». Артистка всегда подбирает яркие образы для выступлений. Она не скрывает, что порой образы для нее подбирают стилисты.

Несмотря на свою занятость, Кети воспитывает двоих детей. Она растит дочку Оливия от первого брака и годовалого сына Адама от нынешнего избранника Льва Деньгова.

Обычно Топурия часто путешествует. Вместе с возлюбленным она ездит в разные страны. Не так давно она отдохнула в Дубае. А вот теперь солистка солистка популярной группы приехала в Бахрейн, где проходят гонка «Формула-1».

Она поделилась кадрами с трибун, от куда наблюдала за балидами. Позже Кети покрасовалась на камеру в черном мини-платье и жакете в тон. Изюминкой образа стали мерцающие туфли-чулки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. Топурия поразила их своим изысканным нарядом.

«Ну просто бесподобна», «Какая роскошная», «Просто чудесная», «Эти ноги идеальные», «Как вы одеты! Эти туфли божественны», «У вас безупречный вкус», «Кети, ну что за красотища», «Очень миленькая», «Фигурка безупречная», «Ох, вы ослепительная», «Как вас муж отпустил?», «Как вы туда попали! Круто», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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