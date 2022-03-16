Словно две капли воды: Топурия в платье-рубашке с эффектом стройности запечатлелась с дочкой

Кети Топурия уже больше 15 лет выступает на сцене. Она может похвастаться стройной фигурой, сильным вокалом и безупречным чувством стиля. Уже давно у нее появилась своя армия поклонников.

Артистка на публике всегда появляется в ярких образах. Она любит экспериментировать со стилем. Уже интересуется модой и ее шестилетняя дочка Оливия. Малышка порой даже красится, подражая маме.

В последнее время артисты регулярно отменяют концерты. Кети также стал меньше выступать. У нее появилось больше свободного времени, которое она уделяет семье.

У певицы подрастает годовалый сын Адам. А вот накануне она вечером сняла видео с дочкой. Артистка решила сама ее расчесать и сделать прическу. Топурия предстала в платье-рубашке в полоску и без макияжа.

Оливия с улыбкой наблюдала за мамой. К слову, наряды в полоску обладают эффектом стройности, о чем рассказывала Эвелина Хромченко.

Поклонники восхитились трогательным видео. Многие осыпали Кети комплиментами и поразились тому, как мама и дочка похожи. «Ой, у вас тут одно лицо», «Как это мило», «Такая домашняя», «Прелесть какая», «Я любуюсь вами», «Ну просто прелесть», «Как выросла Оливка», «Вот это у вас гены», «Волосы прям как у Рапунцель», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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