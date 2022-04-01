Настоящий шик: Кети Топурия в алом платье в пол с разрезом появилась на сцене в Бишкеке

Кети Топурия уже больше 15 лет выступает на сцене. Она стала знаменита, когда ее приняли в группу «А’Студио». Сама Алла Пугачева в свое время отметила ее талант. Потом певица стала выделяться не только благодаря необычному тембру голоса, но и своему чувствую стиля.

Она не боится экспериментировать и выглядеть броско. Всего чуть больше года назад звезда стала мамой во второй раз, но быстро вернулась в форму.

В последнее время Кети редко выступала. Она посвящала время дочке Оливии и сыну Адаму. Но в марте певица съездила на «Формулу-1», а 31 марта она оказалась в Киргизии. Солистка «А’Студио» вышла на связь из Бишкека. Она предстала в джинсах с высокой посадкой и белой футболке. Топурия готовилась встретиться с публикой.

А вот на сцену она вышла уже в вечернем аутфите. Кети щегольнула в алом платье в пол с разрезом и прозрачными вставками на талии. За счет фасона создавался эффект стройности. Певица сделала акцент на своей талии. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Артистка исполнила свои хиты. В зале был аншлаг. Поклонники подпевали ей, едва не заглушая звук микрофона.

Многие в Сети восхитились тем, как выглядит мама двоих детей в 35 лет. «Вау, какое платье», «Сногсшибательная», «Кети, очень худенькая», «Какая роскошная», «Ох, слов нет», «Какая атмосфера», — прокомментировали кадры подписчики. Напомним, что уже два года звезда счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым. Она признавалась, что давно мечтала о большой семье.

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