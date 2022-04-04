«Машенька желает всем спокойной ночи»: Безруков подловил дочку, воркующую с домашними питомцами

Сергей Безруков заметил, что иногда кошка с собакой живут дружнее людей.

Актер Сергей Безруков поймал в кадр дочку Машу, которая прощалась перед сном со своими домашними питомцами – французским бульдогом Полли и шотландской вислоухой кошкой Холли.

Животные мирно спали в одной звериной кроватке, а девочка разговаривала с ними словно с людьми.

«Ну ведь можно же жить по-человечески… Как кошка с собакой. Машенька желает всем спокойной ночи!» — написал в своем телеграме артист.

Напомним, Сергей Безруков воспитывает с женой Анной Матисон троих детей: дочку Машу, сына Степу и малыша Васеньку, который появился на свет в июле прошлого года.

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