«Школу русского балета тоже назовут украинской?»: Безруков негодует на фоне смены названия картины Дега

Исполнитель главной роли в сериале «Бригада» Сергей Безруков оставил возмущения в своем «Телеграме» по поводу недавнего решения Лондонской национальной галереи.
Отметим, что Безруков выступил против переименования картины «Русские танцовщицы» художника Эдгара Дега. Национальность девушек на полотне сменили с русской на украинскую.
Сергей Безруков призвал срочно вывозить картины российских импрессионистов из Франции.
«Что дальше? Великую школу русского балета тоже назовут украинской? И надо, конечно, скорее возвращать наших импрессионистов из Парижа. Пока вдруг не выяснилось, что братья Морозовы не московские, а киевские коллекционеры», – возмутится Сергей Безруков.
Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» в связи с последними событиями в мире.
Напомним, ранее Сергей Безруков пожаловался на участь российских актеров. По словам знаменитости, многие культурные учреждения могут закрыться. Артист переживает за российские кинотеатры, которые в последнее время транслируют старые фильмы отечественного производства.
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