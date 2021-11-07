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«Невероятно ласковая Холли»: Безруков показал нового домашнего питомца, о котором мечтала дочь

В семье артиста уже живет собака.

«Невероятно ласковая Холли»: Безруков показал нового домашнего питомца, о котором мечтала дочь
Сергей Безруков. Фото: Global look press

Сергей Безруков – не только счастливый многодетный отец, но и теперь владелец двух домашних питомцев. Французский бульдог Полли уже давно является любимцем семьи, а теперь ему компанию составил котенок.

«Купили детям шотландскую вислоухую. Маша мечтала о кошке… Невероятно ласковая Холли! Теперь в семье у нас есть Полли и Холли. Абсолютно ручная, любит ласку, потрясающие глаза у котенка… Собака приняла Холли замечательно», — написал в личном блоге Сергей Безруков.

Актер со счастливым выражением лица также запечатлелся с пушистым четвероногим другом для поклонников.

Сергей Безруков с кошкой. Фото: instagram.com/s_bezrukov/

Напомним, артист воспитывает с женой Анной Матисон 5-летнюю дочку Машу, 2-летнего сына Степу и малыша Васеньку, который появился на свет в июле этого года.

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