«Невероятно ласковая Холли»: Безруков показал нового домашнего питомца, о котором мечтала дочь

В семье артиста уже живет собака.

Сергей Безруков – не только счастливый многодетный отец, но и теперь владелец двух домашних питомцев. Французский бульдог Полли уже давно является любимцем семьи, а теперь ему компанию составил котенок.

«Купили детям шотландскую вислоухую. Маша мечтала о кошке… Невероятно ласковая Холли! Теперь в семье у нас есть Полли и Холли. Абсолютно ручная, любит ласку, потрясающие глаза у котенка… Собака приняла Холли замечательно», — написал в личном блоге Сергей Безруков.

Актер со счастливым выражением лица также запечатлелся с пушистым четвероногим другом для поклонников.

Напомним, артист воспитывает с женой Анной Матисон 5-летнюю дочку Машу, 2-летнего сына Степу и малыша Васеньку, который появился на свет в июле этого года.

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