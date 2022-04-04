«Перед сугробами бессильны»: на прогулке с сыном Безруков попал в необычную ситуацию

Почти шесть лет назад актер Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон. Тогда же, в 2016-м, у пары родилась дочь, которую назвали Мария. Спустя еще два года на свет появился сын Степан.

А в прошлом году артист стал отцом в очередной раз. Сына назвали Василий.

Довольно часто актер показывает в своих соцсетях, как нянчится с полугодовалым Васей. На этот раз он решил прогуляться по заснеженным улицам с коляской и попал в необычную ситуацию. Артист увидел робота-доставщика еды, который застрял в сугробах.

«Роботы, конечно, это очень удобное и современное решение… но вот перед сугробами неожиданно бессильны! Встретили вечером доставщика, пришлось помогать. Его же где-то ждут…», -сказал Безруков.

Фанаты оценили поступок актера.

«Человек, которому робот везёт заказ и не подозревает, что сам Сергей Безруков поспособствовал быстрой доставке» Какой вы молодец», — писали пользователи Сети.

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