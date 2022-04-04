«Даже щечки пропали»: постройневшая Ирина Пегова в боди похвасталась изящными формами

43-летняя актриса поделилась новым фото без макияжа и укладки. Она впечатлила поклонников преображением.

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже много лет работает в кино и успела поработать как с Сергеем Буруновым, так и Дмитрием Нагиевым. Обычно артистка с радостью участвует в телевизионных проектах.

Несмотря на свою нестандартную фигуру, она победила в «Танцах со звездами» и даже дошла до финала в проекте «Ледниковый период». Но за последний год звезда похудела. Она намеренно решила преобразиться.

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Обычно Ирина делится кадрами с прогулок. Она любит выглядеть женственно, поэтому носит платки. Также в ее гардеробе есть платья, которые скрывают изъяны фигуры.

А вот 4 апреля она решила поделиться кадром с тренировки. На этот раз артистка похвасталась постройневшими формами. Пегова позировала в боди с облегающими лосинами. Она не побоялась предстать без макияжа и укладки.

Поклонники осыпали 43-летнюю актрису комплиментами. Многие признались, что с трудом ее узнали. «Ирина, супер, восхищаюсь», «Ох, какая! Красота!», «Даже щечки пропали», «Слов нет», «Отлично выглядишь, красотка», «Ты прекрасна в любой форме», «Вот это спортсменка», «Какая крутая», «Ох, что за ножки! Наша лань», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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