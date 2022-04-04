«Не подумал, что он куда-то побежит»: Май Абрикосов высказался об уехавшем в Израиль Иване Урганте

Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов, настоящее имя которого Роман Тертишный, в своем телеграм-канале осудил уехавшего в Израиль Ивана Урганта.

Он дал понять, что поступок телеведущего стал для него большой неожиданностью на фоне событий, происходящих в мире.

«России нужна была поддержка. Миллионы глаз смотрели на Ивана и ждали от него слова. Я вам клянусь, никогда бы не подумал, что Ургант куда-то побежит. Для меня он — элита культурной столицы, в доску наш, образованный, с широким кругозором», — высказался Май Абрикосов.

Экс-участник «Дома-2» признался, что ждал в эти дни, что Иван Ургант каким-то образом проявит свою гражданскую позицию, а тот просто промолчал.

«Мы привыкли к тому, что Ургант впереди планеты всей, лицо Первого канала, один из лучших, поэтому мы так явно ощутили его отсутствие. И молчание. И его «нет войне» резануло», — добавил Май Абрикосов.

Напомним, ранее Май Абрикосов высказался о Ксении Собчак, предположив, как ее могут называть в Израиле. Именно в этой стране находится сейчас светская львица. Иван Ургант, как сообщал его отец, уже вернулся в Россию.

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