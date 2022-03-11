«Решил отдохнуть»: что говорят в окружении покинувшего Россию Ивана Урганта

По некоторым данным, популярный телеведущий Иван Ургант вместе с семьей находится в Израиле.

Стало известно, что популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант несколько дней назад покинул Россию. По данным СМИ, вместе с семьей — женой Натальей Кикнадзе и двумя дочками Иван Ургант находится в Израиле.

Правда, как утверждают в окружении знаменитости, отъезд Ивана Урганта за границу нельзя считать эмиграцией. Телеведущий уехал в отпуск, который у него выдался из-за паузы в съемках передачи «Вечерний Ургант». Напомним, программа пока не выходит в эфир из-за событий на Украине.

«Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы, решил съездить отдохнуть», — цитирует свой анонимный источник телеграм-канал «База».

По словам инсайдера, в отпуск Иван Ургант планировал поехать еще во время новогодних каникул, но тогда ему отдохнуть не удалось.

Напомним, за последнее время из России уехали Ксения Собчак, Алла Пугачева и Максим Галкин, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и другие знаменитости.

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