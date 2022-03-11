«Без паники»: что сказал Иван Ургант по поводу своего отъезда из России

Популярный телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками.

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Первого канала Иван Ургант впервые после продолжительной паузы вышел на связь с подписчиками своего микроблога.

Он подтвердил информацию о том, что находится в отпуске. Иван Ургант попросил своих поклонников не волноваться по поводу его отъезда, поскольку он скоро планирует вернуться.

В какой именно стране он проводит каникулы с семьей, Иван Ургант уточнять не стал.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал Иван Ургант в микроблоге.

Публикацию он сопроводил собственным снимком, на котором предстал в бейсболке и с отросшей щетиной на лице.

Возможность оставлять комментарии под постом Иван Ургант отключил.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Иван Ургант уехал из России в Израиль.

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