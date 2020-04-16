С третьей попытки: как Иван Ургант шел к счастливой семье

Иван не любит рассказывать журналистам о своей личной жизни, и все же кое-какие любопытные сведения отыскать можно.
Первый брак разбился о быт
За симпатичным веселым парнем всегда бегали девушки, и женился он очень рано, — едва ему исполнилось 18. Его избранницей стала Карина Авдеева – студентка университета культуры, с которой Иван познакомился на вечеринке у друзей.
Отцу Ивана, правда, не нравилось, что Карина на 4 года старше Ивана, однако брак все же был заключен.
Впрочем, эта любовь довольно скоро не выдержала испытаний бытом: жить молодым было негде, денег хронически не хватало, потому что у обоих не было постоянной работы… Иван и Карина развелись.
Татьяна Геворкян бросила Ивана первой
Второй женой Ивана Урганта называют журналистку Татьяну Геворкян. Правда, эти отношения не были официально зарегистрированы, влюбленные жили в гражданском браке.
При этом идти в загс отказывалась именно Татьяна. Ей казалось, что штамп в паспорте все испортит, и нежные доверительные отношения превратятся в какую-то «обязаловку», станут скучной супружеской рутиной.
Ургант продолжал настаивать на свадьбе – ему очень хотелось семью и детей. Татьяна сопротивлялась. Постепенно эти разногласия стали причиной того, что их отношения сильно ухудшились. И однажды Татьяна узнала о том, что Иван ужинал в ресторане с другой женщиной.
Этого оказалось достаточно для того, чтобы она бросила будущую знаменитость.
Школьная любовь – попытка номер два. Удачная
Между тем, в ресторане Иван оказался не просто со случайной дамой, а со своей первой школьной любовью, — Натальей Кикнадзе. Именно она утешала Ивана, когда от него ушла Татьяна. Расставание получилось тяжелым, и дружеское участие бывшей одноклассницы помогло Ивану выбраться из депрессии.
А потом выяснилось, что без подружки юности он уже не может жить. Прежние чувства вновь проснулись, и через некоторое время Ургант сделал Наталье предложение.
В 2008 году в семье Ивана и Натальи родилась дочь. Ее решили назвать в честь бабушки Ивана,– звезды фильма «Белорусский вокзал» Нины Ургант.
Нина-младшая, как и ее прабабушка, играет на гитаре, и вообще проявляет артистические способности. Надо думать, скоро артистическая династия Ургант пополнится новым именем.
А в 2015-м любимая жена подарила Ивану еще одну дочку – Валерию.
Старшие дети Натальи – сын живет отдельно, дочь стала для Ивана родной
Надо сказать, что для Натальи Нина не стала первым ребенком. Наталья была замужем до встречи с Иваном, и ее старшему сыну – Нико Куталия – уже больше 20 лет. Молодой человек живет с отцом в Санкт-Петербурге.
А вот его младшая сестра Эрика приняла решение жить в семье мамы. И здесь ее очень любят, Иван не делает различий между родными детьми и дочерью жены. Эрика строит карьеру модели, похоже, что девушку ждет большой успех благодаря привлекательной внешности и открытому характеру.
Мы поздравляем Ивана Урганта с днем рождения и желаем неиссякаемого вдохновения – ведь его остроумие нередко помогает справиться с плохим настроением, заставляет улыбнуться и вновь почувствовать, что жизнь прекрасна!