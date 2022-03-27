Беременная Тодоренко в серебристом платье на бретельках и парике царицы появилась на публике

Регина Тодоренко уже много лет строит карьеру на телевидении. Раньше она участвовала в украинской «Фабрике звезд», а потом стала ведущей шоу «Орел и решка». У Регины появилось множество поклонников.

Она уже давно ведет свои авторские передачи. Но также артистка успела построить личную жизнь. Она счастлива в браке с Владом Топаловым и воспитывает сына Михаила. А недавно звезда перестала скрывать свою беременность.

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На шоу «Маска», где Тодоренко является членом жюри с Валерией, Филиппом Киркоровым, Тимуром Родригезом и Тимуром Батрутдиновым, она долго прятала живот. Телеведущая носила то корсеты, то платья оверсайз.

Но потом она показала и округлившиеся формы, и даже заплакала из-за трогательного номера в эфире. А вот 27 марта состоится новый выпуск «Маски». На этот раз на съемках Регина предстала в серебристом платье на бретельках и парике царицы из цепочек.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Топалова. Многие отметили, что с некоторых ракурсов до сих пор сложно догадаться о ее интересном положении. «Ну какая хорошенькая», «Просто чудо какое-то», «Наряды один отпадней другого», «Мне уже надоел ваш маскарад, но парик выглядит неплохо», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, Валерия тоже выбрала яркий лук — розовое платье с леопардовым принтом.

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