«Дистанцируюсь»: беременная Тодоренко в белом платье-сорочке запечатлелась в спальне

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. Регина также поет и мечтает сняться в кино. Бывшая ведущая «Орла и решки» уже давно счастлива в браке с Владом Топаловым.
У них подрастает сын Михаил. Если первое время ей было сложно совмещать карьеру и материнство, то потом она научилась это делать. А не так давно звезда перестала скрывать, что снова беременна.
Поклонники еще во время съемок шоу «Маска» заметили, что у нее изменилась фигура. А потом Регина открыто сказала, что ждет ребенка. Однако кроме съемок она нигде не появляется.
Рядом с ней находится муж. На этот раз телеведущая рассказала, что родители прислали ей подарок — массажер для глаз. Тодоренко признавалась, что переживает за родных, так как они находятся в Одессе.
Но 31 марта артистка запечатлелась в спальне в белом платье-сорочке. Она подчеркнула загар и выпирающий живот. Регина наслаждалась подарком. При этом она сообщила, что публикаций делать не будет, так как ей советовали поберечь себя.
«— Вы — молодая мама и наверняка хотите еще детей?
— Конечно!
— Тогда сейчас вам необходимо позаботиться о своем здоровье.
Поэтому, дорогие мои, ближайшее время в моем аккаунте не будет активности, к которой мы все привыкли. Дистанцируюсь для того, чтобы беречь здоровье человечка внутри меня. Благодарю всех за понимание», — написала звезда.
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