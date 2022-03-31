«Дистанцируюсь»: беременная Тодоренко в белом платье-сорочке запечатлелась в спальне

Телеведущая получила подарок от родителей. Она призналась, что в ближайшее время будет беречь себя, поэтому не будет делать много публикаций.

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. Регина также поет и мечтает сняться в кино. Бывшая ведущая «Орла и решки» уже давно счастлива в браке с Владом Топаловым.

У них подрастает сын Михаил. Если первое время ей было сложно совмещать карьеру и материнство, то потом она научилась это делать. А не так давно звезда перестала скрывать, что снова беременна.

больше по теме Беременная Тодоренко в серебристом платье на бретельках и парике царицы появилась на публике Телеведущая в новом образе отметилась на шоу «Маска».

Поклонники еще во время съемок шоу «Маска» заметили, что у нее изменилась фигура. А потом Регина открыто сказала, что ждет ребенка. Однако кроме съемок она нигде не появляется.

Рядом с ней находится муж. На этот раз телеведущая рассказала, что родители прислали ей подарок — массажер для глаз. Тодоренко признавалась, что переживает за родных, так как они находятся в Одессе.

Но 31 марта артистка запечатлелась в спальне в белом платье-сорочке. Она подчеркнула загар и выпирающий живот. Регина наслаждалась подарком. При этом она сообщила, что публикаций делать не будет, так как ей советовали поберечь себя.

«— Вы — молодая мама и наверняка хотите еще детей?

— Конечно!

— Тогда сейчас вам необходимо позаботиться о своем здоровье. Поэтому, дорогие мои, ближайшее время в моем аккаунте не будет активности, к которой мы все привыкли. Дистанцируюсь для того, чтобы беречь здоровье человечка внутри меня. Благодарю всех за понимание», — написала звезда.

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