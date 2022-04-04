«Боялся за свою жизнь»: Дима Масленников об опасных съемках для телеканала «Пятница!»

Блогер Дима Масленников стал ведущим проекта «Черный список», который расскажет о качестве российского сервиса.

В следующий понедельник, 11 апреля, на телеканале «Пятница!» состоится премьера нового шоу, которое расскажет о качестве услуг.

Программу под названием «Черный список» будет вести известный блогер Дима Масленников.

Вместе с авторами шоу «Черный список» он проверит качество услуг различных компаний и частных лиц: служб клининга, ремонтных бригад, косметологов, кейтеринга.

Отдельное внимание будет уделено онлайн-сервисам. По словам Димы Масленникова, телезрители увидят то, что обычно скрыто от их глаз.

«Невероятное происходит практически в каждом выпуске: крадутся вещи, деньги, няни не следят за детьми, не соблюдается гигиена, стерильность приборов. Порой я даже не хотел выходить к людям на съемках, так как боялся за свою жизнь. Проект создан для того, чтобы телезрители задумывались и внимательно подбирали людей, которые будут выполнять ту или иную работу», — отметил Дима Масленников.

В программе дадут совет, как не попасться на уловки мошенников, и расскажут о том, как исполнители услуг наживаются на незнании потребителями своих прав.

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