Тимати и других российских артистов внесли в «черный список» Минкульта Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины создало «черный список» из знаменитых россиян, в который вошли актеры, музыканты, журналисты, режиссеры и другие публичные люди. Всего 47 человек.

В их числе оказались музыканты Тимати, Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, режиссер Никита Михалков, артисты Владимир Машков, Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Марат Башаров, Дмитрий Певцов и другие.

Список разместили на сайте минкульта Украины, однако санкции против россиян пока непонятны. Это может быть запрет на работу в стране, а может и на въезд в государство.

Предложение по списку уже одобрило правительство Украины и ожидает согласования совета национальной безопасности и обороны, а также президента.

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