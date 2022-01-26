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Канал «Пятница!» снова ищет талантливых тиктокеров для своего шоу

Приз проекта «ТикТок Талант» составляет миллион рублей.

Канал «Пятница!» снова ищет талантливых тиктокеров для своего шоу
Шоу «ТикТок Талант». Фото: канал «Пятница!»

Канал «Пятница!» запускает свое шоу «ТикТок Талант» на второй круг. Организаторы проекта снова набирают участников, готовых сразиться за миллион рублей и звание самого талантливого тиктокера страны.

Кастинг во второй сезон открыт до 28 февраля. Принять в нем участие может каждый, у кого есть страничка в социальной сети TikTok. Для этого нужно снять видеоролик, продемонстрировав свой талант и опубликовать его в своем аккаунте с хештегом #тиктокталант и отметкой @fridaytv.

Талантом может быть что угодно: танцы, пение, рисование, готовка — все, что можно показать в формате короткого видеоролика. Главное — проявить свою уникальность, самобытность и удивить жюри.

Второй сезон проекта выйдет на канале «Пятница!» весной 2022 года.

Напомним, что в первом сезоне членами жюри были Лариса Гузеева, Дима Билан и звездные тиктокеры: Даня Милохин, Артур Бабич, Валя Карнавал и другие. Победила фуд-блогер Камилла Дмитриева, которая готовит привычные блюда огромных размеров.

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