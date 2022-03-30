«Дурацкие фото на берегу»: Дарья Пынзарь в мандариновом бикини застыла в причудливой позе на пляже

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем и сыновьями уже несколько лет живет на две страны.

Дети Даши и Сергея почти все время проводят в солнечной Аланье, а сами Пынзари часто бывают в Москве, где работают ведущими «Дома-2».

Как раз в эти дни Дарья Пынзарь находится на съемках в столице. Но очень тоскует по Аланье и морю.

В микроблоге она поделилась снимком, который был сделан в жаркое время года. В кадре Дарья Пынзарь предстала лежащей на песке на берегу моря. Дарья облачена в свой любимый мандариновый бикини, а ноги она грациозно задрала вверх, застыв в причудливой позе.

«Скоро будет так! Дурацкие фото на берегу — это же и есть счастье», — написала под фото Дарья Пынзарь.

Подписчики, как обычно, разделились на два лагеря. Одни восхитились красотой Пынзарь, другие указали, что та ведет себя неподобающе.

«Красотка Даша», «Шикарная», «О! Боги», «Поза, конечно, зачетная — 35-летняя баба, а ерундой мается», «Аккуратней быть надо, акула за попу выплывет и схватит», — высказались в Сети.

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