«Что вы делали с овалом лица?»: Дарья Пынзарь призналась в операциях по изменению внешности

Телеведущая опубликовала совместную с мужем фотографию и столкнулась с бурным обсуждением своего лица.

Среди последних публикаций личного микроблога бизнес-леди Дарьи Пынзарь появилась фотография знаменитости в объятиях мужа Сергея Пынзаря. Примечательно, что под этим снимком начались обсуждения внешности Дарьи Пынзарь.

Звезда «Дома-2» решила в непростое время порадовать поклонников снимком, зараженным на теплые отношения и добро. Однако подписчики Дарьи Пынзарь стали спрашивать у телеведущей о ее внешних изменениях.

«Даша, что вы делали с овалом лица? Очень красиво, но это точно не уколы…», «Как похудели? Расскажите секрет», «Почему у Даши какие-то не те глаза?», «Даша так сильно изменилась, что она сделала?» — поинтересовались поклонники Пынзарь.

Бизнесвумен не стала обманывать своих фолловеров. Она призналась, что делала операцию по изменению овала лица. Также на преображение внешности повлияло похудение.

«Я делала операцию три года назад плюс еще похудела», — написала в комментариях под фото Дарья Пынзарь.

Напомним, ранее Дарья Пынзарь поделилась рецептом фирменного холодца.

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