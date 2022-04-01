Первый кадр из роддома: Вика Цатурян показала личико новорожденного сынишки

Звезда «Дома-2» поделилась первым снимком сразу после родов. Поклонники обратили внимание на то, что Виктория даже в такой ситуации не забыла про макияж.

Вика Цатурян и Руслан Мацьолек стали родителями прекрасного мальчика. Об этом экс-участница проекта «Дома-2» сообщила своим поклонникам в личном микроблоге. Ко всему прочему, теледива озвучила главные факты: у них сын, вес малыша — 3 кг 640 г и рост — 56 см. Новоиспеченная мамочка принимает поздравление близких и друзей.

Также в своем микроблоге Цатурян поделилась первым снимком из роддома. Звезда телестройки сразу же показала личико новорожденного сынишки, не став скрывать его под смайликами на фото в соцсети, как это обычно делают некоторые мамочки.

Да и сама Виктория выглядела так, словно и вовсе не рожала. Цатурян счастливо улыбалась на селфи, прижимая к себе младенца. Рядом с возлюбленной — радостный отец Руслан Мацьолек. Сама Цатурян — при полном макияже: нюдовая помада на губах, длинные ресницы, тени на веках, румяна и пудра.

«Родила и сразу красивая?», «Вот как им удается так выглядеть?», «Малыш просто чудо», «Какая лапочка», «Счастья и здоровья маме и малышу», — написали фолловеры.

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