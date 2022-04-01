«Добро пожаловать в наш мир»: Вика Цатурян раскрыла имя только родившегося сына

У звезды «Дома-2» есть старший сын, которого Виктория родила еще будучи юной девушкой. На тот момент она училась в школе.

Виктория Цатурян и Руслан Мацьолек стали родителями очаровательного малыша. Сынишка звезды «Дома-2» появился на свет 1 апреля. У Вики есть старший сын, которого она родила еще будучи юной девушкой. На тот момент Цатурян училась в школе. Спустя годы, повзрослевшая Виктория отнеслась ко второй беременности более осознанно. К слову, экс-участница проекта «Дома-2» поделилась в своем микроблоге первым снимком с новорожденным младенцем. И также Цатурян рассекретила имя сынишки. Его назвали Милан, а полное имя — Мацьолек Милан Русланович.

«Добро пожаловать в наш мир! Наш маленький ангел. 1.04.22 в 6:45 с весом 3 кг 640 гр и ростом 56 см ты появился на свет, где тебя так долго ждали! Мацьолек Милан Русланович», — поделилась снимком с новорожденным малышом Виктория.

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