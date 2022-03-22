«Сама с этим не сталкивалась»: Екатерина Стриженова высказалась об ажиотаже в магазинах

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова решила поднять в своем в телеграм-аккаунте животрепещущую тему.

Она высказалась о покупательском ажиотаже в магазинах, который не утихает уже на протяжении нескольких последних дней.

Попутно Екатерина Стриженова рассказала, чем предпочла закупиться на всякий случай.

«Немного о прозе жизни: читаю про какой-то ажиотаж в магазинах, но сама с этим не сталкивалась. Сегодня на всякий купила корм для Кекса. А вы чем-нибудь запасаетесь?» — поинтересовалась Екатерина Стриженова у своей аудитории.

«Все есть», «Нет. И остальным советую адекватно реагировать», «Честно — особо ничем. Думаю, все будет», «Ничего не запасаю. Хотя многие, действительно, закупаются. Думаю, все самое необходимое будет в магазинах», — высказались в Сети.

Напомним, на днях Екатерина Стриженова отметила свой день рождения. Двадцатого марта известной телеведущей исполнилось 54 года.

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