«Мы с дедушкой гордимся тобой»: Марина Юдашкина обратилась к старшему внуку Анатолию

Наследнику известного семейства Юдашкиных исполнилось шесть лет.

Четвертого апреля в семье именитого модельера Валентина Юдашкина праздник.

В этот день исполнилось шесть лет старшему внуку Валентина и Марины Юдашкиных, сыну Галины Юдашкиной Анатолию.

В честь этого события Марина Юдашкина поделилась новым снимком подросшего наследника в телеграм-канале и публично поздравила Анатолия с днем рождения.

«Любимый наш Толечка! Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи! Никогда не сомневайся в своих силах! Желаем верных шагов по дороге своей жизни! Мы с дедушкой гордимся тобой и очень тебя любим!» — написала Марина Юдашкина.

С фотографии смотрит малыш с очаровательной улыбкой и в традиционном еврейском головном уборе — кипе.

Напомним, у Валентина и Марины Юдашкиных есть еще младший внук Аркадий. Ему на днях исполнилось четыре года. Звездная бабушка тоже поздравляла его публично.

Единственная дочь Юдашкиных Галина вместе с мужем Петром Максаковым и сыновьями Анатолием и Аркадием живет в Гонконге.

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