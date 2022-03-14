И поцеловал в висок! Прилучный появился с красоткой на людях, похожей на Муцениеце в юности

Артист держался очень тесно со своей новой коллегой.

Павел Прилучный выставил сразу несколько постов в свой телеграм с очаровательной блондинкой.

больше по теме Два счастья на одном фото: Горбань подловила милейших сына и дочку за общением дома Семилетняя Стефания обожает семимесячного Нилана.

На одном видео он заявил: «Так, друзья, это моя дочка. Красотка!» А потом обнял спутницу и поцеловал ее в висок. «Сегодня да», — решила уточнить блондинка.

Оказалось, что это актриса Василина Юсковец, с которой Павел Прилучный снимается в одном фильме Сарика Андреасяна.

Фолловеры актера тут же заметили, что его спутница очень похожа на Агату Муцениеце в период съемок в сериале «Закрытая школа», когда она тоже была светловолосой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.