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И поцеловал в висок! Прилучный появился с красоткой на людях, похожей на Муцениеце в юности

Артист держался очень тесно со своей новой коллегой.

И поцеловал в висок! Прилучный появился с красоткой на людях, похожей на Муцениеце в юности
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный выставил сразу несколько постов в свой телеграм с очаровательной блондинкой.

На одном видео он заявил: «Так, друзья, это моя дочка. Красотка!» А потом обнял спутницу и поцеловал ее в висок. «Сегодня да», — решила уточнить блондинка.

Оказалось, что это актриса Василина Юсковец, с которой Павел Прилучный снимается в одном фильме Сарика Андреасяна.

Павел Прилучный и Василина Юсковец. Скриншот: t.me/bugevuge001

Фолловеры актера тут же заметили, что его спутница очень похожа на Агату Муцениеце в период съемок в сериале «Закрытая школа», когда она тоже была светловолосой.

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