Честное фото: 33-летняя Агата Муцениеце не скрыла эффекта «двойных век» на своих глазах

Звезда не пропустила через фильтр свое селфи, выкладывая его в Сеть.

Агата Муцениеце проснулась в дурном настроении и сразу решила сообщить об этом поклонникам, запечатлев себя в этот момент.

33-летняя актриса не стала пропускать свою фотографию через фотошоп или фильтр и выставила в «Телеграм» снимок в натуральном виде, засветив морщины на лбу и эффект «двойных» век на глазах.

Впрочем, не исключено, что эти мимические моменты проявились из-за того, что артистка всеми силами старалась продемонстрировать свое не самое лучшее состояние.

Экс-жена Павла Прилучного призналась, что поправилась, а идти в спортзал ей совсем не хочется. Тем не менее чуть позже Агата Муцениеце отчиталась, что переборола себя и пошла все-таки на тренировку бороться с лишним весом.

Отметим, что совсем недавно актриса даже обращалась в специализированную клинику, чтобы расстаться с килограммами. Эксперимент тогда прошел удачно, однако цифры на весах теперь опять вернулись на старое место.

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