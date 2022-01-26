«Мы не поменяли локацию!»: дочь и сын Риты Агибаловой радуются снегу, выпавшему на Кипре

Рита Агибалова за три года жизни на Кипре впервые столкнулась с природной аномалией. Здесь сначала пошел град, а потом и снег. И это при плюсовой температуре!

Семья Риты Агибаловой немедленно высыпала во двор своего особняка на Кипре, чтобы слепить снеговика и запечатлеть его на фото.

В микроблоге Рита Агибалова поделилась снимком своих довольных детей Мити и Бэллы, которые с момента переезда на Кипр не видели снега.

«Три года не видели снег и тут сюрприз. Нет! Наша локация не изменилась! Мы до сих пор на Кипре. Но что-то пошло не так, и теперь у нас есть снег. Я была в шоке, когда услышала, что в Греции и Турции который день коллапс из-за снегопадов. И уж точно не ожидала, что до нас это тоже дойдет. Но мы, счастливые, лепим снеговик», — поделилась Рита Агибалова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.