«Берегла для особого случая»: Рита Агибалова поделилась редким снимком с мужем и двумя подросшими детьми

Бывшая участница «Дома-2» Маргарита Агибалова вместе с мужем Павлом Марсо и детьми Митей и Бэллой уже почти три года живет на Северном Кипре.

Рита Агибалова активно ведет свой микроблог в Instagram, но свою семью показывает в нем нечасто. Только по случаю. Таким она считает День святого Валентина.

Накануне Рита Агибалова разместила в микроблоге снимок, на котором запечатлена вся ее семья — муж Павел Марсо, дочка Бэлла, рожденная от него, и сын Митя, который появился на свет в первом браке Риты с Евгением Кузиным.

«Моя любимая фотография, которую я долго берегла для особого случая. Я очень закрытый человек и социофоб, но вы это и так уже знаете, поэтому я в принципе не понимаю, как я умудрилась в юности пойти на всем известный проект, а потом еще и блогером стать», — написала под фото Рита Агибалова.

Именно на проекте она познакомилась со вторым мужем Павлом Марсо. Летом этого года их совместной жизни исполнится 10 лет.

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