«Думаю, что у меня там, в животе»: беременная Тодоренко намекнула на пол будущего ребенка на шоу «Маска»

Член жюри проекта телеканала НТВ Регина Тодоренко решилась на признание после фееричного выступления Мухомора.

В минувшее воскресенье, 3 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел восьмой выпуск самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

Неизгладимое впечатление на жюри произвело выступление Мухомора, исполнившего песню из репертуара Сергея Челобанова – «О, боже!».

После номера судьи проекта признались, что это хит восьмого выпуска. А Регина Тодоренко, находящаяся на последних сроках беременности, даже решилась намекнуть на пол будущего малыша.

«Хочу отметить, как потрясающе исполнена песня. Так по-актерски, так театрально, с таким вдохновением. Вы одарили вот этими вашими магическими вибрациями, феромонами всех женщин сейчас. Я уже думаю, что у меня там в животе, наверное, тоже девочка», — сказала Регина Тодоренко.

Напомним, в финале восьмого выпуска была рассекречена седьмая по счету маска. Проект покинул Малыш, которым оказался певец Руслан Алехно.

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