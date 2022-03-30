СМИ узнали, в какую страну уехала ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева

Ранее стало известно, что выпуск программы о здоровье на Первом канале приостановлен.

Стало известно, куда уехала известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева. Ближайшие полгода ведущая программы «Жить здорово!» проведет в США, где живет ее сын с женой и внуками.

Корреспондент Teleprogramma.pro пытался связаться с Еленой Малышевой, но телефон ведущей Первого канала был отключен.

Не исключено, что в это время телеведущая могла как раз находиться в воздухе по пути из России в Америку. А возможно, Елена Малышева просто пока не хочет комментировать сложившуюся ситуацию.

По данным телеграм-канала Super, Елена Малышева вернется в Россию из США только в сентябре.

Напомним, в эту среду, 30 марта, стало известно о временной приостановке съемок и выхода программы «Жить здорово!» в эфир Первого канала.

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