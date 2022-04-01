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Врач-кардиохирург и адвокат-бизнесмен: как в США живут сыновья Елены Малышевой

У теледоктора двое сыновей и трое внуков.

Врач-кардиохирург и адвокат-бизнесмен: как в США живут сыновья Елены Малышевой
Елена Малышева. Фото: Global Look Press

Накануне в Сети заговорили о том, что теледоктор Елена Малышева уехала из России в США. Там живут оба сына звезды.

Василий (слева) и Юрий Малышевы
Василий (слева) и Юрий Малышевы. Скриншот: Первый канал

Старший сын Юрий, которому уже 34 года, работал хирургом, затем выучился на кардиолога и кардиохирурга. Он принимает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка — медицинском центре «Маймонидес». Средняя зарплата кардиолога в Штатах — 410 тысяч долларов в год (около 35 млн рублей по новому курсу). У него трое детей — семилетний Игорь, трехлетний Артур и полуторогодовалая Аня.

Младший сын теледоктора, 31-летний Василий Малышев, отказался продолжать врачебную династию. В России он получил диплом юриста, в Америке — адвоката. Позже он основал компанию по разработке мобильных приложений. Также он преподает в Нью-Йоркском университете. В 2020 году Василий женился, как говорят, на русской девушке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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