«Решила начать с очень радостного события»: Малышева раскрыла место своего нахождения

Елена Малышева вышла на связь с поклонниками в Telegram, дав понять, что она пока еще плохо ориентируется в новых для нее соцсетях. Также теледоктор раскрыла место своего нахождения. Оказывается, за границу Малышева не уезжала.

«Я никак не могу адаптироваться к отсутствию … (привычной соцсети. — Прим. ред.). Не понимаю как пользоваться новыми социальными сетями «ВКонтакте» или «Одноклассники». «Телеграмм» мне вообще напоминает газету. Там нужно писать большие статьи.

Отнеситесь с пониманием к этому периоду моей вынужденной адаптации. Я думаю, что в ближайшие дни мы начнем работать во всех социальных сетях. А пока сегодняшний день я решила начать с очень радостного события.

У моей подруги родилась внучка. Я приехала в наш прекрасный Центральный детский мир для того, чтобы купить ей подарок.

И еще одно маленькое событие. Вчера вечером я с моими подругами Ариной Шараповой и Беллой Купсиной сходила на спектакль «Пигмалион» в Театриум на Серпуховской.

В главных ролях Олеся Железняк и Александр Галибин. Потрясающий спектакль! Мы все вчера обняли друг друга. Мне кажется очень важно сейчас быть добрыми, любить друг друга и помогать друг другу», — отметила Малышева в своем Telegram.