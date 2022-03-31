«Решила начать с очень радостного события»: Малышева раскрыла место своего нахождения

Елена Малышева вышла на связь с поклонниками в Telegram, дав понять, что она пока еще плохо ориентируется в новых для нее соцсетях. Также теледоктор раскрыла место своего нахождения. Оказывается, за границу Малышева не уезжала.
«Я никак не могу адаптироваться к отсутствию … (привычной соцсети. — Прим. ред.). Не понимаю как пользоваться новыми социальными сетями «ВКонтакте» или «Одноклассники». «Телеграмм» мне вообще напоминает газету. Там нужно писать большие статьи.
Отнеситесь с пониманием к этому периоду моей вынужденной адаптации. Я думаю, что в ближайшие дни мы начнем работать во всех социальных сетях. А пока сегодняшний день я решила начать с очень радостного события.
У моей подруги родилась внучка. Я приехала в наш прекрасный Центральный детский мир для того, чтобы купить ей подарок.
И еще одно маленькое событие. Вчера вечером я с моими подругами Ариной Шараповой и Беллой Купсиной сходила на спектакль «Пигмалион» в Театриум на Серпуховской.
В главных ролях Олеся Железняк и Александр Галибин. Потрясающий спектакль! Мы все вчера обняли друг друга. Мне кажется очень важно сейчас быть добрыми, любить друг друга и помогать друг другу», — отметила Малышева в своем Telegram.
Ранее СМИ писали, что Елена Малышева могла уехать из России в Штаты к сыну. Однако сама теледоктор опровергла эту информацию, сообщив, что находится в Москве. К тому же, Малышева поделилась кадрами из магазинчика в Центральном детском мире.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!