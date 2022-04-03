«Внаглую выпрашивают»: Либерж Кпадону прошлась по Оле Рапунцель, собирающей с фанатов деньги на подарок дочери

Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону призналась, что вне себя от идеи Ольги Рапунцель.

В минувшую пятницу, 1 апреля, старшей дочери экс-участников «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко Василисе исполнилось три года.

В честь этого события Ольга Рапунцель обратилась к подписчикам, которые хотели бы поздравить Василису, с просьбой перечислить на карту деньги. Все средства Ольга Рапунцель пообещала потратить на подарок Василисе.

Узнав об этом, пришла в настоящее бешенство другая экс-участница «Дома-2» — Либерж Кпадону. Она написала пост, которым разнесла Ольгу Рапунцель в пух и прах.

«Прям внаглую, выпрашивают! Неужели они не понимают, что потом их детям еще надо как-то дальше жить в социуме!? Они же пойдут в школу, институт (может быть), а дети, вы сами знаете, бывают беспощаднее взрослых (на себе испытала). Реально же дразнить будут из-за родителей (попрошайки, балалайки, лохопеды и т.д.)», — высказалась Либерж Кпадону.

Она возмущена тем, что Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко совершенно не думают о том, как их поступки скажутся на дочерях.

«Неужели любовь к деньгам на столько изуродовала мозг и уничтожила здравый смысл?» — недоумевает Либерж Кпадону.

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