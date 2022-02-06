«Нужно было взять паузу»: постройневшая Ольга Рапунцель покрасовалась в легинсах и лавандовом свитшоте

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после долгой паузы вышла на связь с поклонниками.

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель почти месяц не размещала публикаций на своей страничке в Instagram.

Поклонники уже проявили беспокойство по этому поводу.

Откликнувшись на их взволнованные комментарии, Ольга Рапунцель поделилась в микроблоге новым снимком. В кадре она запечатлелась во время шопинга в одном из торговых центров Москвы.

Для похода за покупками Ольга Рапунцель облачилась в лавандовый свитшот с довольно глубоким вырезом и легинсы бежевого оттенка.

От глаз поклонников Ольги Рапунцель не укрылось, что она за время отсутствия в микроблоге заметно похудела.

«Мне нужно было взять паузу и многое переосмыслить, кое-какие дела доделаны и есть хорошие новости, вот не знаю с чего начать, дайте мне время, и я обязательно расскажу вам чуть позже. Но могу пока только намекнуть, я давно это прям очень хотела и мечтала об этом», — заинтриговала подписчиков Ольга Рапунцель.

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