«Когда у меня будет сын»: муж Ольги Рапунцель намекнул на ее беременность

Бывший участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко спровоцировал разговоры о беременности своей жены Ольги Рапунцель.
В микроблоге отец двух дочерей написал пост, которым дал понять, что он и его супруга не против того, чтобы стать многодетными родителями.
Дима Дмитренко практически выразил уверенность в том, что у него скоро родится сын.
«Когда у меня будет сын, я дам ему то, чего не было у меня», — написал в соцсети Дмитрий Дмитренко.
Подписчики экс-участника «Дома-2» тут же принялись поздравлять его с предстоящим пополнением в семье и интересоваться, действительно ли беременна его жена Ольга Рапунцель.
Дима Дмитренко эти вопросы оставляет без внимания.
Напомним, семья Дмитренко и Рапунцель не так давно переехала в собственную квартиру в Москве. Так что у них есть все условия для того, чтобы на свет появился еще один малыш.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.