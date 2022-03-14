«Когда у меня будет сын»: муж Ольги Рапунцель намекнул на ее беременность

Бывший участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко спровоцировал разговоры о беременности своей жены Ольги Рапунцель.

В микроблоге отец двух дочерей написал пост, которым дал понять, что он и его супруга не против того, чтобы стать многодетными родителями.

Дима Дмитренко практически выразил уверенность в том, что у него скоро родится сын.

«Когда у меня будет сын, я дам ему то, чего не было у меня», — написал в соцсети Дмитрий Дмитренко.

Подписчики экс-участника «Дома-2» тут же принялись поздравлять его с предстоящим пополнением в семье и интересоваться, действительно ли беременна его жена Ольга Рапунцель.

Дима Дмитренко эти вопросы оставляет без внимания.

Напомним, семья Дмитренко и Рапунцель не так давно переехала в собственную квартиру в Москве. Так что у них есть все условия для того, чтобы на свет появился еще один малыш.

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