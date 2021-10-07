Для проблемных бедер: Хромченко показала, как можно скорректировать любую фигуру

Телеведущая представила модный элемент в одежде, который спрячет массивные бедра или, наоборот, добавит пышности.

На «Модном приговоре» — новая порция модных советов, которые касаются каждой женщины, стремящейся выглядеть стильно и актуально. Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко сначала рассказала о том, какие цвета будут в тренде в наступившем осенне-зимнем сезоне, а затем перешла к вопросам коррекции проблемной фигуры.

В частности, телеведущая представила модницам палочку-выручалочку в виде баски. Этот элемент в одежде поможет решить проблему с бедрами.

«Если у вас есть проблема с бедрами, причем, все равно, в какую сторону — у вас их нет, и вы их хотите, или у вас их много, и вы их не хотите, — приобретайте вещь с баской.

Вы будете чувствовать себя абсолютно защищенной вне зависимости от задачи», — подчеркнула телеведущая.

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