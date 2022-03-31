«Запустит в США адаптацию «Жить здорово!»: Соболев высмеял отъезд Малышевой в Америку

Шоумен Илья Соболев в «Телеграм» посмеялся над телеведущей Еленой Малышевой, которая уехала в Америку.

Как отметил юморист, он лишь недавно узнал, что Елена Малышева покинула Россию и улетела в США к своим близким.

«Елена Малышева планирует запустить в США „Living is great“ (Адаптация «Жить здорово!»). Темой первого выпуска будет «Как продлить жизнь коленям, если живешь в темнокожем квартале». Илья Соболев

Напомним, что съемки новых выпусков «Жить здорово!» отложены до сентября. Сама Елена Малышева в Америке поселилась у своих внуков, которые давно облюбовали Северную Америку.

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