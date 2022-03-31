«Мы все вчера обняли друг друга»: Малышева с Шараповой сходили на спектакль со звездой «Сватов» в Театриум

Елена Малышева вышла на связь с поклонниками после слухов об отъезде в Штаты.

Елена Малышева отреагировала на слухи о том, что она уехала в Америку. Ранее в СМИ писали, что теледоктор улетела к сыну за океан. Сама Малышева в Telegram уточнила, что вчера вечером, 30 марта, она с Ариной Шараповой сходили на постановку в «Театриум». В спектакле «Пигмалион» задействована звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк. Малышева дала понять, что осталась в восторге от представления.

«И еще одно маленькое событие. Вчера вечером я с моими подругами Ариной Шараповой и Беллой Купсиной сходила на спектакль «Пигмалион» в «Театриум на Серпуховске». В главных ролях Олеся Железняк и Александр Галибин. Потрясающий спектакль! Мы все вчера обняли друг друга. Мне кажется, очень важно сейчас быть добрыми, любить друг друга и помогать друг другу», — отметила Малышева в своем Telegram.

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