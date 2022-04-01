Театр, шопинг, работа: телеведущая Елена Малышева передумала покидать страну

Доктор с Первого канала пока находится в Москве.

Выпуски программы «Жить здорово!» на Первом канале были приостановлены, и вслед за этим известием появилась информация, что Елена Малышева покинула страну. Телеведущая засобиралась к сыновьям и внукам, которые давно живут в США.

Но оказалось, что Малышева еще в России. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда»: журналисты наблюдали теледоктора в Театриуме на Серпуховке, а на следующий день – на шопинге в Центральном Детском мире.

В Нью-Йорке у Малышевой живет двое сыновей с семьями, и телеведущая регулярно навещает их за океаном. Видимо, оставшиеся дела – у теледоктора здесь помимо работы на ТВ есть собственный бизнес, — потребовали личного присутствия.

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