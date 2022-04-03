«Им ничего не светит»: известный шоумен – о будущем Лободы и Брежневой

Рустам Солнцев считает, что даже благотворительная деятельность певиц не сможет им помочь.

Шоумен Рустам Солнцев высказался о будущем певиц Светланы Лободы и Веры Брежневой, которые уехали в конце февраля из России в Европу. Где, по их утверждениям, занялись благотворительной деятельностью, помогая беженцам из Украины.

Экс-участник проекта «Дом-2» полагает, что на карьерах обеих звезд можно поставить крест. Они вряд ли появятся на федеральных каналах и в популярных телепередачах в России. Не исключено, что и на Украине тоже.

«С ними закончено. Я ненавижу слово «переобуться», но, когда они поняли, что им тут ничего не светит, они стали резко волонтерами для украинских беженцев. Дело хорошее. Но столько лет они пытались усидеть на двух стульях», — прокомментировал Рустам Солнцев «Экспресс газете».

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