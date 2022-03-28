Лобода проигнорировала выпад Сердючки и попросила свои послания присылать ей на почту

Андрей Данилко видел слезы Светланы Лободы в социальных сетях и прокомментировал их.

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) сказал в недавнем интервью, что считает слезы Светланы Лободы на камеру фальшивыми.

«Записаны с пятого дубля», — высказался музыкант.

Светлана Лобода никак не отреагировала на эти слова своего коллеги, зато сообщила, что ее социальная сеть с записью этих слез теперь заблокирована. «С проблемой разбираемся», — написала певица в своем телеграме.

Также артистка обратилась со словами поддержки к своим поклонникам и попросила писать ей на электронную почту, если есть что сказать людям.

«Я буду стараться отвечать каждому», — заверила Светлана Лобода.

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