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«Разводиться очень даже лень»: Владимир Пресняков-старший высказался о своих внебрачных детях

Как отметил музыкант, он очень боится телепередач, потому что после них появляются слухи.

«Разводиться очень даже лень»: Владимир Пресняков-старший высказался о своих внебрачных детях
Владимир Пресняков-старший. Фото: Global Look Press

Музыкант Владимир Пресняков-старший в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о возможном разводе с женой Еленой.

Елена Преснякова
Елена Преснякова. Фото: Global Look Press

«Посмотреть на красивую женщину? Совершенно не помню, для чего я смотрю. Я очень боюсь телепередач. Как только что-то скажешь, как через два дня где-нибудь в Усть-Каменогорске объявятся внебрачные дети. Какое-нибудь жилье в Испании, где живут непонятные тайные жены с детьми».

Владимир Пресняков-старший

Как отметил Владимир Пресняков-старший, такое в принципе невозможно. «Меня многие считают образцом. Я нахожусь в браке со своей женой 55 лет. Вот скоро будет 56. Разводиться очень даже лень», — заявил популярный певец.

Напомним, что Владимир Пресняков-старший уже давно счастлив в браке с женой. Их брак в мире шоу-бизнеса считается одним из самых крепких.

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Владимир ПресняковВладимир Пресняков-старшийЕлена ПресняковаПрограмма "Ты не поверишь!"Усть-Каменогорск