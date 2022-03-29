«Рад буду увидеть тебя и обнять»: Леонид Агутин публично обратился к Владимиру Преснякову

29 марта отмечает свой день рождения известный исполнитель, муж певицы Натальи Подольской Владимир Пресняков. Ему исполнилось 54 года.

Владимир Пресняков принимает в этот день поздравления от своих близких, поклонников, коллег и друзей.

В числе тех, кто поздравил именинника публично, известный музыкант Леонид Агутин. С Владимиром Пресняковым их связывает давняя личная и творческая дружба.

Леонид Агутин посвятил Владимиру Преснякову публикацию в микроблоге, заодно анонсировав выход их совместного трека под названием «ДНК».

«Вовка, Володь, друг мой дорогой, с днем рождения! Счастлив дружить и творить с тобой! В наше время тектонических сдвигов музыка, песенное искусство вряд ли может быть чем-то самым необходимым. Но я верю, что все не зря, и наш с тобой новый трек «ДНК» займет свое заслуженное место в сердцах слышащих. И уже когда-нибудь выйдет в свет. Рад буду увидеть тебя сегодня и обнять. Будь счастлив и обязательно здоров», — обратился к Владимиру Преснякову Леонид Агутин.

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